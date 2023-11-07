Suyu Sıkılmış Limon Kabuğu Mucizesi! Kireçleri Yok Ediyor! Kötü Kokuları Engelliyor!
Limonun bilmediğiniz farklı kullanım alanları! Limonun mucizevi etkilerine bayılacaksınız! Suyu sıkılmış limonları çöpe atmaya son! İşte suyu sıkılmış limonların mucizevi kullanım alanları…
Limon, sağlığımız için oldukça önemli bir besin kaynağıdır. Bunun yanında, limonun günlük yaşantımızı kolaylaştıracak mucizevi kullanım alanları da bulunmaktadır. Genelde limonun suyunu sıktıktan sonra kabuklarını çöpe atarız. Aslında suyu sıkılmış limonun kabuğu oldukça işimize yarar. Gelin suyu sıkılmış limon kabuğunu hangi alanlarda kullanabileceğimize bakalım.
Kötü Kokuları Giderir!
Limon kabuklarını bulaşık makinesine yerleştirin. Bu sayede bulaşıklarınız daha temiz yıkanır ve makinede oluşan kötü kokular kısa sürede gider.
Kireçleri Yok Eder!
Su ısıtıcılarınızın içerisine birkaç adet limon kabuğu atın. Üzerine su ekleyerek kaynatın. Bu işlem, su ısıtıcılarında oluşan kirecin çözülmesini sağlar.
Tencereleri Parlatır!
Bakır, paslanmaz çelik ve pirinçten yapılan tencere ve mutfak eşyalarınız zamanla rengini kaybeder ve kararır. Bu durumla karşılaştığınızda; limon kabuğuyla kararan mutfak eşyalarınızı ovalayarak parlatabilirsiniz.