Suyuna dikkat: Peynir değil zehir yiyoruz! Sahte peynir nasıl anlaşılır?

Gıdaları tüketmeden önce nereden aldığınıza dikkat edin. Aksi halde zehirlenme oranı yüksek olan gıdalar piyasada artmaya başladı. Uzmanlar özellikle peynir üzerinden sahteciliğin yaygınlaştığını hatırlattı. Zeytin, tereyağı ve sütün aralarında olduğu bu sahte gıdalar ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Sizler için sahte peyniri orijinalinden ayıran tüyoları araştırdık.