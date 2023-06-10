Suyuna dikkat: Peynir değil zehir yiyoruz! Sahte peynir nasıl anlaşılır?
Son yıllarda gıdalarda artan sağlıksız yöntemlere peynir de eklendi. Uzmanlar merdiven altı üretilen peynirlere dikkat çekti. Gerçeğinden farkı olmadığı ancak sağlığa zarar verdiğinin altı çizildi. Peynir yerine zehir yememek için ne yapılmalı. İşte sahte peyniri anlamanın yöntemleri...
Gıdaları tüketmeden önce nereden aldığınıza dikkat edin. Aksi halde zehirlenme oranı yüksek olan gıdalar piyasada artmaya başladı. Uzmanlar özellikle peynir üzerinden sahteciliğin yaygınlaştığını hatırlattı. Zeytin, tereyağı ve sütün aralarında olduğu bu sahte gıdalar ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Sizler için sahte peyniri orijinalinden ayıran tüyoları araştırdık.
SAHTE PEYNİRİ ANLAMANIN YÖNTEMLERİ
Olgunlaşmış orijinal peynir çabuk bozulur. bir gıda çabuk bozulmuyorsa içeriğinde yüksek oranda kimyasal barındırdığı anlamına gelir.
Peynir suyuna dikkat su sarı değil beyaz ve üzerinde tabakalı bir birikim oluyorsa bu peynirin içinde farklı maddelerin olduğunu gösterir. Gerçek peynirin suyunun renginin sarı olmasının nedeni içeriğindeki gerçek yağdan kaynaklıdır.
Kokmayan peynir kesin sahtedir. Her peynir yapıldığı hayvanın sütünden kaynaklı kokar. Peynirlerin kıvamı her zaman orta düzeydir. Çok yumuşak ya da çok sert olanlar peynir değildir.