Tadı Güzel Ama Kokusu Bambaşka! Eve Sinen Balık Kokusundan Tek Hamleden Kurtulun
Tadı da faydası da o kadar yüksek olan bir besin değeri balık pişirildiğinde ise aşırı ağır bir koku bırakır ortama! Peki balık kokusunu çıkarmak kolay mı? İşte size en kolay çözümü
Uzmanların haftada 2 defa tüketin dediği omega-3 yağ asidi deposu balığın faydaları saymakla bitmez.
Vücudun tüm gelişimine katkı sağlayan balık pişirildiği ortamda ağır bir koku bıraktığından muhteşem formüller ortaya çıkarılmıştır.
Bunlardan en basiti balık pişirirken ocağın başka bir gözüne bir cezve dolusu su koyun. Suyun içine bir kaç damla lavanta ekleyip kaynamasını bekleyin.
Kızartma oldukça bu koku tüm kötü kokuyu hapseder. Bunun yanı sıra balık kızartmasını ortamda pişirmek çoğu kişi tarafından tavsiye edilmez ancak mecburi bir durum da tütsü yakmak oldukça etkilidir.