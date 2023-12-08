Tadı Güzel Ama Kokusu Bambaşka! Eve Sinen Balık Kokusundan Tek Hamleden Kurtulun

Tadı da faydası da o kadar yüksek olan bir besin değeri balık pişirildiğinde ise aşırı ağır bir koku bırakır ortama! Peki balık kokusunu çıkarmak kolay mı? İşte size en kolay çözümü

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Tadı Güzel Ama Kokusu Bambaşka! Eve Sinen Balık Kokusundan Tek Hamleden Kurtulun - Resim: 1

Uzmanların haftada 2 defa tüketin dediği omega-3 yağ asidi deposu balığın faydaları saymakla bitmez. 

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Tadı Güzel Ama Kokusu Bambaşka! Eve Sinen Balık Kokusundan Tek Hamleden Kurtulun - Resim: 2

Vücudun tüm gelişimine katkı sağlayan balık pişirildiği ortamda ağır bir koku bıraktığından muhteşem formüller ortaya çıkarılmıştır. 

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Tadı Güzel Ama Kokusu Bambaşka! Eve Sinen Balık Kokusundan Tek Hamleden Kurtulun - Resim: 3

Bunlardan en basiti balık pişirirken ocağın başka bir gözüne bir cezve dolusu su koyun. Suyun içine bir kaç damla lavanta ekleyip kaynamasını bekleyin. 

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Tadı Güzel Ama Kokusu Bambaşka! Eve Sinen Balık Kokusundan Tek Hamleden Kurtulun - Resim: 4

Kızartma oldukça bu koku tüm kötü kokuyu hapseder. Bunun yanı sıra balık kızartmasını ortamda pişirmek çoğu kişi tarafından tavsiye edilmez ancak mecburi bir durum da tütsü yakmak oldukça etkilidir. 

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