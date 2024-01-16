Tek bir yağla tüm evi temizleyin! Foşur foşur cam kıyafet halı

Temizlik hastası fenomenlerin en sık kullandığı temizlik ürünü olan lavanta yağı ile foşur foşur temizliğın keyfini çıkarın. Lavanta yağı temizlikte nasıl kullanılır?

# Lavanta yağı
Tek bir yağla tüm evi temizleyin! Foşur foşur cam kıyafet halı - Resim: 1

Lavanta yağı, hoş bir koku ve potansiyel antimikrobiyal özellikleri nedeniyle temizlik ürünleri için doğal bir katkı maddesi olarak kullanılabilir. İşte lavanta yağını kullanarak ev temizliği için birkaç öneri:

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Tek bir yağla tüm evi temizleyin! Foşur foşur cam kıyafet halı - Resim: 2

TEK BİR YAĞ İLE TÜM EVİ TEMİZLEYİN!

Ev Temizlik Spreyi

Bir sprey şişesine su ekleyin.
Birkaç damla lavanta yağı ekleyin.
İsterseniz bir miktar beyaz sirke veya ev yapımı limon suyu ekleyebilirsiniz.
Sprey şişesini iyice çalkalayın.
Yüzeyleri temizlemek veya odaları ferahlatmak için kullanın.

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Tek bir yağla tüm evi temizleyin! Foşur foşur cam kıyafet halı - Resim: 3

Doğal Temizlik Bezi Suyu

Bir kova içerisine su ekleyin.
Birkaç damla lavanta yağı ekleyin.
Bir bez veya temizlik bezi içerisinde bu karışımı kullanarak yüzeyleri temizleyin.

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Tek bir yağla tüm evi temizleyin! Foşur foşur cam kıyafet halı - Resim: 4

Halı Tazeleyici

Halılarınıza lavanta yağı sürerek hoş bir koku elde edebilirsiniz.
Bir miktar mısır nişastası veya karbonat ile lavanta yağını karıştırarak halınıza serpin.
Bir süre bekledikten sonra süpürge veya vakum kullanarak temizleyin.

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