Tek bir yağla tüm evi temizleyin! Foşur foşur cam kıyafet halı
Temizlik hastası fenomenlerin en sık kullandığı temizlik ürünü olan lavanta yağı ile foşur foşur temizliğın keyfini çıkarın. Lavanta yağı temizlikte nasıl kullanılır?
Lavanta yağı, hoş bir koku ve potansiyel antimikrobiyal özellikleri nedeniyle temizlik ürünleri için doğal bir katkı maddesi olarak kullanılabilir. İşte lavanta yağını kullanarak ev temizliği için birkaç öneri:
TEK BİR YAĞ İLE TÜM EVİ TEMİZLEYİN!
Ev Temizlik Spreyi
Bir sprey şişesine su ekleyin.
Birkaç damla lavanta yağı ekleyin.
İsterseniz bir miktar beyaz sirke veya ev yapımı limon suyu ekleyebilirsiniz.
Sprey şişesini iyice çalkalayın.
Yüzeyleri temizlemek veya odaları ferahlatmak için kullanın.
Doğal Temizlik Bezi Suyu
Bir kova içerisine su ekleyin.
Birkaç damla lavanta yağı ekleyin.
Bir bez veya temizlik bezi içerisinde bu karışımı kullanarak yüzeyleri temizleyin.
Halı Tazeleyici
Halılarınıza lavanta yağı sürerek hoş bir koku elde edebilirsiniz.
Bir miktar mısır nişastası veya karbonat ile lavanta yağını karıştırarak halınıza serpin.
Bir süre bekledikten sonra süpürge veya vakum kullanarak temizleyin.