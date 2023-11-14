Titiz Ev Hanımları İçin Çok Önemli Temizlik Sırları! Ev Hanımlarına Çok Yardımcı Olacak Tüyolar!

Bulaşık tabletini 1 litre sıcak suda eritin ve içerisine bulaşık parlatıcısı ekleyin. Hazırladığınız karışımla hem koltuklarınızı hem de halılarınızı rahatlıkla silebilirsiniz. Aynı zamanda bu karışımla yağlı mutfak dolaplarınızı da silebilirsiniz.