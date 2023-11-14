Titiz Ev Hanımları İçin Çok Önemli Temizlik Sırları! Ev Hanımlarına Çok Yardımcı Olacak Tüyolar!
Ev temizliğini kolaylaştıracak müthiş temizlik tüyoları! Bu tüyolar sayesinde temizlik yapmak çok kolay! Titiz ev hanımlarının kesinlikle bilmesi gereken çok önemli temizlik sırlarını sizin için araştırdık! İşte ev hanımlarına yardımcı olacak müthiş temizlik sırları…
Beyaz kalıp sabunu rendeleyin ve sıcak suda eritin. Daha sonra 5 kiloluk su bidonuna bu karışımı koyun. Lazım oldukça mutfak dolaplarınızı, fırınınızı, halılarınızı ve koltuklarınızı bu karışımdan kullanarak temizleyebilirsiniz.
Bulaşık tabletini 1 litre sıcak suda eritin ve içerisine bulaşık parlatıcısı ekleyin. Hazırladığınız karışımla hem koltuklarınızı hem de halılarınızı rahatlıkla silebilirsiniz. Aynı zamanda bu karışımla yağlı mutfak dolaplarınızı da silebilirsiniz.
Mutfak tezgahının köşelerindeki silikonlar siyaha dönüştüyse korkmayın! Eski haline getirmek oldukça basit! Siyahlaşan bölgelere pamuk yardımıyla çamaşır suyu dökün ve sabaha kadar bekletin. Uyandığınızda siyahlıktan eser kalmadığını göreceksiniz.
Camlarınızı kurulama yapmadan temizlemek ister misiniz? Biraz şampuanı su dolu kovaya döküp camlarınızı hiç kurulama yapmadan silebilirsiniz. Ayrıca bu suyu boş bir sprey kutusuna alarak toz almada kullanabilirsiniz.