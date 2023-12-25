Türk Kahvesi Hakkında Bilmeniz Gerekenler! Diğer Kahve Türlerine Göre Daha Az Kafein İçeriyor!
Türk kahvesi hakkında bilmeniz gereken önemli bilgileri sizin için araştırdık! Türk kahvesinin diğer kahve türlerine göre daha az kafein içerdiğini biliyor muydunuz? İşte Türk kahvesi hakkında bilmeniz gerekenler…
Editör: Selime Albayrak
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Türk kahvesinin pişirme yöntemi dünyanın en eski pişirme yöntemidir.
Türk kahvesi, köpüğü sayesinde daha uzun süre sıcak kalmaktadır.
Türk kahvesi, ince kenarlı fincanında servis edildiğinde diğer kahvelere göre daha geç soğur.
Türk kahvesi, kahve tutkunları tarafından kaynatılarak içilen tek kahve olarak kabul edilir.