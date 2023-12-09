Yumurtadaki Büyük Tehlike! Yumurtayı Kırdığınızda Bu Görüntü Olursa Hemen Çöpe Atın
Tam sağlık deposu olan yumurta kemik gelişimine büyük katkı sağlar. Kalsiyum ve protein deposu olan yumurta aynı zamanda tehlike saçıyor. Özellikle kırdığınızda ortaya bu görüntü çıkarsa hemen çöpe atın!
Sağlığımızı tehdit eden bir diğer besinler ise aslında sağlıklı olarak gördüğümüz besinlerdir! Bunlardan biri de yumurtadır. Yumurta bir yaşam kaynağıdır. İçeriğinde omega 3 yağ asidi kalsiyum ve proteinle yeni bir yaşam yol açan yumurta gerekli koşullarda saklanmadığında zehre dönüşür.
Yumurtayı Kırdığınızda Bu Görüntü Olursa Hemen Çöpe Atın
Yumurtayı kırdığınızda eğer içindeki sarı kısım az da olsa yeşile döndüyse hemen çöpe atın.
Ya da içinde kırmızı damarlara rastladığınız yumurtayı da!
En organik ve gerçek yumurta akı tertemiz sarısı ise turuncuya kaçar. Bunun dışında rastladığınız her yumurta bozulmaya başlamıştır.