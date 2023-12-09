Yumurtadaki Büyük Tehlike! Yumurtayı Kırdığınızda Bu Görüntü Olursa Hemen Çöpe Atın

Sağlığımızı tehdit eden bir diğer besinler ise aslında sağlıklı olarak gördüğümüz besinlerdir! Bunlardan biri de yumurtadır. Yumurta bir yaşam kaynağıdır. İçeriğinde omega 3 yağ asidi kalsiyum ve proteinle yeni bir yaşam yol açan yumurta gerekli koşullarda saklanmadığında zehre dönüşür.