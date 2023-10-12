12 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları
12 Ekim 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 12 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
12 Ekim Perşembe 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 12 Ekim Perşembe 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
YASAMA BÖLÜMÜ: TBMM KARARI
1392 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİK
–– Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik