12 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları

12 Ekim 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 12 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
12 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları - Resim: 1

12 Ekim Perşembe 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 12 Ekim Perşembe 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

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YASAMA BÖLÜMÜ: TBMM KARARI

1392 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİK

–– Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

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TEBLİĞLER

–– Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Desteklemelerine Dair Uygulama Tebliği (No: 2023/36)
–– Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

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