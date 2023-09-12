12 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
12 Eylül 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 11 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
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12 Eylül Salı 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 12 Eylül Salı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER
–– Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ: ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2023 Tarihli ve E: 2020/11, K: 2023/98 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/6/2023 Tarihli ve E: 2023/5 (Değişik İşler), K: 2023/3 Sayılı Kararı