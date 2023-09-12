12 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları

12 Eylül 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 11 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
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12 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 1

12 Eylül Salı 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 12 Eylül Salı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

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12 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER

–– Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

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12 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 3

YARGI BÖLÜMÜ: ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2023 Tarihli ve E: 2020/11, K: 2023/98 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/6/2023 Tarihli ve E: 2023/5 (Değişik İşler), K: 2023/3 Sayılı Kararı

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12 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 4

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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