12 Temmuz Resmi Gazete kararları

12 Temmuz 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 12 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
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12 Temmuz 2023 Çarşamba tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 12 Temmuz Çarşamba 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİK

–– Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

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YARGI BÖLÜMÜ: ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 25/1/2023 Tarihli ve E: 2018/94, K: 2023/10 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2023 Tarihli ve E: 2022/35, K: 2023/35 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2022/37, K: 2023/44 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2017/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/1 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2018/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/2 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/40 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/13 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/48 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/14 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/63 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/15 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/65 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/16 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/71 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/17 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/76 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/18 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar
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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri