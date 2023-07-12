12 Temmuz Resmi Gazete kararları
12 Temmuz 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 12 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
12 Temmuz 2023 Çarşamba tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 12 Temmuz Çarşamba 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİK
–– Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
YARGI BÖLÜMÜ: ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 25/1/2023 Tarihli ve E: 2018/94, K: 2023/10 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2023 Tarihli ve E: 2022/35, K: 2023/35 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2022/37, K: 2023/44 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2017/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/1 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2018/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/2 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/40 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/13 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/48 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/14 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/63 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/15 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/65 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/16 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/71 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/17 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/76 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/18 Sayılı Kararı