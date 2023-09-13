13 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
13 Eylül 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 13 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
13 Eylül Çarşamba 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 12 Eylül Salı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER
–– Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/22)
–– Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/9)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
YARGI BÖLÜMÜ: ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 27/4/2023 Tarihli ve 2020/1554 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2023 Tarihli ve 2019/24388 Başvuru Numaralı Kararı