13 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
13 Kasım 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 10 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER) Yönetmeliği
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Merkezi (DEHAMER) Yönetmeliği
–– Dokuz Eylül
Üniversitesi
Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik