14 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
14 Eylül 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 14 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
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14 Eylül Perşembe 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 14 Eylül Perşembe Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: ATAMA KARARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2023/395)
YÖNETMELİKLER
–– Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik
–– Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik