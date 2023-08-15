15 Ağustos Resmi Gazete kararları

15 Ağustos 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 15 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
Son Güncelleme:
15 Ağustos Resmi Gazete kararları - Resim: 1

15 Ağustos Salı 2023 Pazartesi tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 15 Ağustos Salı 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

1 5
15 Ağustos Resmi Gazete kararları - Resim: 2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER

–– Gümüşhane Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2 5
15 Ağustos Resmi Gazete kararları - Resim: 3

YARGI BÖLÜMÜ: ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 14/6/2023 Tarihli ve 2019/39068 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2023 Tarihli ve 2018/12161 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2023 Tarihli ve 2018/15873 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2023 Tarihli ve 2019/35842 Başvuru Numaralı Kararı

3 5
15 Ağustos Resmi Gazete kararları - Resim: 4

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 7, 8, 10 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

4 5