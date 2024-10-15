15 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları

15 Ekim 2024 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 15 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

Mert Sagit Mert Sagit
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER

–– Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik
–– Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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–– Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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TEBLİĞ

–– Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

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YARGI BÖLÜMÜ: YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

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b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

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c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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Resmi Gazete