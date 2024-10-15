15 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları
15 Ekim 2024 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 15 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER
–– Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik
–– Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ