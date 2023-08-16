16 Ağustos Resmi Gazete kararları

15 Ağustos 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 15 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
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16 Ağustos Resmi Gazete kararları - Resim: 1

16 Ağustos Çarşamba 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 16 Ağustos Çarşamba 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

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16 Ağustos Resmi Gazete kararları - Resim: 2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER

–– Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliği
–– Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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16 Ağustos Resmi Gazete kararları - Resim: 3

TEBLİĞLER

–– 2023 Yılı Özel Eğitimi İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Depremden Zarar Gören Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/31)

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16 Ağustos Resmi Gazete kararları - Resim: 4

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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