16 Ağustos Resmi Gazete kararları
15 Ağustos 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 15 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
Son Güncelleme:
16 Ağustos Çarşamba 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 16 Ağustos Çarşamba 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER
–– Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliği
–– Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– 2023 Yılı Özel Eğitimi İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Depremden Zarar Gören Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/31)