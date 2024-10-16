16 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları

17 Ekim 2024 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 17 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

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16 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları - Resim: 1

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER

–– Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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–– Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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–– Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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YARGI BÖLÜMÜ: YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar

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İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları

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b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

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– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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Resmi Gazete