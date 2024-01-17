17 Ocak 2023 Resmi Gazete Kararları
17 Ocak 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 17 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
YASAMA BÖLÜMÜ: TBMM KARARI
1399 Terörle Mücadelede Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tavizsiz Desteğine Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA VE BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI
–– Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Üyesi Rıdvan GÜLEÇ ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilliğine, Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan YAŞAR’ın Seçilmesine Dair Karar