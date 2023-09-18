18 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları

17 Eylül 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 17 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
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18 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 1

17 Eylül 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 17 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

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18 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER

–– Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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TEBLİĞLER

–– Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/25)
–– Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/26)

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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