18 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
17 Eylül 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 17 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
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17 Eylül 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 17 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER
–– Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/25)
–– Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/26)