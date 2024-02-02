2 Şubat 2023 Resmi Gazete Kararları
2 Şubat 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 2 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
YASAMA BÖLÜMÜ: TBMM KARARI
1403 Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine Yapılan Seçime Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİK
–– Afet Yeniden İmar Fonunun Yapısı ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 559)
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/02/2024 Tarihli ve 12404 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ: ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2022/90, K: 2023/201 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2023/106, K: 2023/205 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/9/2023 Tarihli ve 2018/13643 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/9/2023 Tarihli ve 2019/21704 Başvuru Numaralı Kararı