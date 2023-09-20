20 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları

20 Eylül 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 20 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
20 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 1

20 Eylül 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 20 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

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20 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER

–– Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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20 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 3

TEBLİĞ

–– Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/7)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/31)

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20 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 4

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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