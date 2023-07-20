20 Temmuz Resmi Gazete kararları

20 Temmuz 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 20 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
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20 Temmuz 2023 Perşembe tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 20 Temmuz Perşembe 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER

–– Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Hizmet Satışı - Araç ve Gereç Kira Yönetmeliği
–– Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/21)
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YARGI BÖLÜMÜ: ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 Tarihli ve E: 2023/51, K: 2023/48 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2023 Tarihli ve E: 2023/4 (Değişik İşler), K: 2023/1 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/5/2023 Tarihli ve E: 2023/24, K: 2023/91 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/4/2023 Tarihli ve 2019/7923 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/3/2023 Tarihli ve 2017/37627 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 29/3/2023 Tarihli ve 2019/10203 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/4/2023 Tarihli ve 2018/24394 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2023 Tarihli ve 2019/476 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2023 Tarihli ve 2020/1329 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 23/5/2023 Tarihli ve 2019/33087 Başvuru Numaralı Kararı

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri