21 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları

21 Aralık 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 21 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

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21 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları - Resim: 1

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER

–– Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik
–– Risk Gruplarının Belirlenmesine ve Kredi Sınırlarına İlişkin Yönetmelik

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TEBLİĞLER

–– Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi
–– Satış Giderleri Tarifesi
–– 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 25 inci Maddesi Uyarınca 2024 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

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YARGI BÖLÜMÜ: ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 26/10/2023 Tarihli ve E: 2023/81, K: 2023/184 Sayılı Kararı

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YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

–– Yüksek Seçim Kurulunun 20/12/2023 Tarihli ve 2023/1565 Sayılı Kararı
–– Yüksek Seçim Kurulunun 20/12/2023 Tarihli ve 2023/1568 Sayılı Kararı
–– Yüksek Seçim Kurulunun 20/12/2023 Tarihli ve 2023/1573 Sayılı Kararı

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