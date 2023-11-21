21 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları

21 Kasım 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 15 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
21 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları - Resim: 1

YASAMA BÖLÜMÜ: KANUN

7473 Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Cezayir’de Uluslararası Bir Türk Okulu Açılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

–– Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 155)
–– Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 156)

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21 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları - Resim: 3

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

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YÖNETMELİK

–– Gebze Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

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