21 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
21 Mart 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 21 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
Son Güncelleme:
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİK
–– Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/1)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/2)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/5)
YARGI BÖLÜMÜ: ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 27/12/2023 Tarihli ve E: 2020/52, K: 2023/223 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 Tarihli ve E: 2021/61, K: 2024/31 Sayılı Kararı