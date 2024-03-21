21 Mart 2023 Resmi Gazete kararları

21 Mart 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 21 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
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21 Mart 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 1

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİK

–– Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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21 Mart 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 2

TEBLİĞLER

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/1)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/2)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/5)

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YARGI BÖLÜMÜ: ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/12/2023 Tarihli ve E: 2020/52, K: 2023/223 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 Tarihli ve E: 2021/61, K: 2024/31 Sayılı Kararı

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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