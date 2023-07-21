21 Temmuz Resmi Gazete kararları

21 Temmuz 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 21 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

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21 Temmuz 2023 Cuma tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 21 Temmuz Cumaa 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER

–– Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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TEBLİĞ

–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/17)

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YARGI BÖLÜMÜ: ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 Tarihli ve E: 2021/27, K: 2023/26 Sayılı Kararı