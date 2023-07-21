21 Temmuz Resmi Gazete kararları
21 Temmuz 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 21 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
21 Temmuz 2023 Cuma tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 21 Temmuz Cumaa 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER
–– Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/17)
YARGI BÖLÜMÜ: ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 Tarihli ve E: 2021/27, K: 2023/26 Sayılı Kararı