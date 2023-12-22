22 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları
22 Aralık 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 22 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİK
–– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/38)
–– Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/39)
–– Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/40)
YARGI BÖLÜMÜ: ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 26/10/2023 Tarihli ve E: 2020/73, K: 2023/181 Sayılı Kararı
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI
–– Yüksek Seçim Kurulunun 20/12/2023 Tarihli ve 2023/1572 Sayılı Kararı ve Eki Siyasi Partilerin Ön Seçim veya Aday Yoklaması Yöntemleriyle Aday Tespitine İlişkin 125 Sayılı Genelge
–– Yüksek Seçim Kurulunun 21/12/2023 Tarihli ve 2023/1574 Sayılı Kararı ve Eki SSPS-Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Genelge