22 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları

22 Aralık 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 22 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
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22 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları - Resim: 1

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİK

–– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

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22 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları - Resim: 2

TEBLİĞLER

–– Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/38)
–– Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/39)
–– Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/40)

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YARGI BÖLÜMÜ: ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 26/10/2023 Tarihli ve E: 2020/73, K: 2023/181 Sayılı Kararı

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YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

–– Yüksek Seçim Kurulunun 20/12/2023 Tarihli ve 2023/1572 Sayılı Kararı ve Eki Siyasi Partilerin Ön Seçim veya Aday Yoklaması Yöntemleriyle Aday Tespitine İlişkin 125 Sayılı Genelge
–– Yüksek Seçim Kurulunun 21/12/2023 Tarihli ve 2023/1574 Sayılı Kararı ve Eki SSPS-Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Genelge

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