22 Mart 2023 Resmi Gazete kararları

22 Mart 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 22 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
22 Mart 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 1

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI

– Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir ÖZKAYA’nın Seçilmesine Dair Karar

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22 Mart 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 2

YÖNETMELİKLER

–– Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Döner Sermayesinin İşletilmesine İlişkin Yönetmelik

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22 Mart 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 3

TEBLİĞ

–– Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

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22 Mart 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 4

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/03/2024 Tarihli ve 10873 Sayılı Kararı

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