22 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları
22 Mayıs 2024 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 22 Mayıs 2024 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: ATAMA KARARI
YÖNETMELİKLER
–– Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği (Karar Sayısı: 8510)
–– Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 89) (Ret ve İade İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar)
YARGI BÖLÜMÜ: ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 24/1/2024 Tarihli ve 2021/7611 Başvuru Numaralı Kararı