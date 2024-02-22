22 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları

22 Şubat 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 22 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
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22 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 1

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER

–– Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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22 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 2

TEBLİĞ

–– 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

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22 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 3

YARGI BÖLÜMÜ: ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

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22 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 4

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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