23 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
23 Kasım 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 22 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER
–– Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği
–– Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22/11/2023 Tarihli ve 2023/ÖİB-K-26 ve 27 Sayılı Kararları
YARGI BÖLÜMÜANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2023 Tarihli ve E: 2023/59, K: 2023/164 Sayılı Kararı