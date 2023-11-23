23 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları

23 Kasım 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 22 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
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23 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları - Resim: 1

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER

–– Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği
–– Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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23 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları - Resim: 2

TEBLİĞLER

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22/11/2023 Tarihli ve 2023/ÖİB-K-26 ve 27 Sayılı Kararları

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23 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları - Resim: 3

YARGI BÖLÜMÜANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2023 Tarihli ve E: 2023/59, K: 2023/164 Sayılı Kararı

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23 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları - Resim: 4

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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