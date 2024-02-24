24 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları
24 Şubat 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 24 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
Son Güncelleme:
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2024/62)
ATAMA KARARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı
YÖNETMELİK
–– Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Malzeme-Taşıt-İş Makineleri Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği