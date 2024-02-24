24 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları

24 Şubat 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 24 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
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24 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 1

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2024/62)

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24 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 2

ATAMA KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

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24 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 3

YÖNETMELİK

–– Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Malzeme-Taşıt-İş Makineleri Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği

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24 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 4

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/02/2024 Tarihli ve 12444, 12445, 12452, 12453, 12454 ve 12455 Sayılı Kararları

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