30 Eylül 2023 Resmi Gazete Kararları
30 Eylül 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 30 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
30 Eylül Perşembe 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 30 Eylül Perşembe 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER
–– Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gebze Teknik Üniversitesi Akıllı Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gebze Teknik Üniversitesi Alüminyum Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
–– Gebze Teknik Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gebze Teknik Üniversitesi Kültürel Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi (KMA-BKM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gebze Teknik Üniversitesi Marmara Afetlerle Baş Edebilir Yapılar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gebze Teknik Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gebze Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
KURUL KARARLARI
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/09/2023 Tarihli ve 12095, 12096, 12097, 12101, 12102, 12103, 12104 ve 12108 Sayılı Kararları
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri