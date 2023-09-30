30 Eylül 2023 Resmi Gazete Kararları

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER

–– Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gebze Teknik Üniversitesi Akıllı Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gebze Teknik Üniversitesi Alüminyum Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

–– Gebze Teknik Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gebze Teknik Üniversitesi Kültürel Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi (KMA-BKM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gebze Teknik Üniversitesi Marmara Afetlerle Baş Edebilir Yapılar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gebze Teknik Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gebze Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARLARI