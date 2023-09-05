5 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları

5 Eylül 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 5 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
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5 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 1

5 Eylül Salı 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 5 Eylül Salı 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİK

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

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TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/23)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/25)

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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