5 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
5 Eylül 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 5 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
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5 Eylül Salı 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 5 Eylül Salı 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİK
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/23)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/25)