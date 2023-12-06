6 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları

6 Aralık 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 6 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
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6 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları - Resim: 1

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
–– Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

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6 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları - Resim: 2

TEBLİĞ

–– Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminin Tarife ve Talimatları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

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6 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları - Resim: 3

YARGI BÖLÜMÜ: ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2023 Tarihli ve E: 2022/3 (Siyasi Parti-İhtar), K: 2023/1 Sayılı Kararı

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6 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları - Resim: 4

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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