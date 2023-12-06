6 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları
6 Aralık 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 6 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
–– Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminin Tarife ve Talimatları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
YARGI BÖLÜMÜ: ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2023 Tarihli ve E: 2022/3 (Siyasi Parti-İhtar), K: 2023/1 Sayılı Kararı