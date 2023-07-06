6 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları
6 Temmuz 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 6 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
6 Temmuz 2023 Perşembe tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 6 Temmuz 2023 Perşembe Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER
–– İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik