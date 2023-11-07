7 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
7 Kasım 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 7 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
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7 Kasım Pazartesi 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 7 Kasım Pazartesi 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER
–– Yaya Yolları ve Kaldırımların Tasarım Kuralları Hakkında Yönetmelik
–– Radyoaktif Atık ve Kullanılmış Yakıt Yönetimi Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ: ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 14/9/2023 Tarihli ve 2019/11785 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/7/2023 Tarihli ve 2021/49219 Başvuru Numaralı Kararı