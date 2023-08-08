8 Ağustos Resmi Gazete kararları

8 Ağustos 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 8 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
Son Güncelleme:
8 Ağustos Resmi Gazete kararları - Resim: 1 1 4

8 Ağustos 2023 Salı tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 8 Ağustos 2023 Salı 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

8 Ağustos Resmi Gazete kararları - Resim: 2 2 4

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7480)

8 Ağustos Resmi Gazete kararları - Resim: 3 3 4

YÖNETMELİK

–– Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

8 Ağustos Resmi Gazete kararları - Resim: 4 4 4

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri