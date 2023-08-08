8 Ağustos Resmi Gazete kararları
8 Ağustos 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 8 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
8 Ağustos 2023 Salı tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 8 Ağustos 2023 Salı 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7480)
YÖNETMELİK
–– Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği