8 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları

8 Temmuz 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 68 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
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8 Temmuz 2023 Cumartesi tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 8 Temmuz 2023 Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER

–– Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği
–– Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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TEBLİĞLER

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 192)
–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/16)

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YARGI BÖLÜMÜ: YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar