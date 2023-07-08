8 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları
8 Temmuz 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 68 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
8 Temmuz 2023 Cumartesi tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 8 Temmuz 2023 Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER
–– Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği
–– Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 192)
–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/16)