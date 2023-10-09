9 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları

9 Ekim 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 9 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
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9 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları - Resim: 1

9 Ekim Perşembe 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 9 Ekim Perşembe 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

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9 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları - Resim: 2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER

–– Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik

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9 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları - Resim: 3

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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