9 Ocak 2023 Resmi Gazete Kararları

9 Ocak 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 1 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
Son Güncelleme:
9 Ocak 2023 Resmi Gazete Kararları - Resim: 1

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2023/559)
–– Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar: 2024/7)

1 5
9 Ocak 2023 Resmi Gazete Kararları - Resim: 2

YÖNETMELİKLER

–– Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2 5
9 Ocak 2023 Resmi Gazete Kararları - Resim: 3

TEBLİĞLER

–– Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)
–– 2024 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
–– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2023/48)

3 5
9 Ocak 2023 Resmi Gazete Kararları - Resim: 4

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar

4 5