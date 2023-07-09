9 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları

9 Temmuz 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 9 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
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9 Temmuz 2023 Pazar tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 9 Temmuz 2023 Pazar Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER

–– Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

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TEBLİĞLER

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2023/9)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/12)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/13)

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri