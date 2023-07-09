9 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları
9 Temmuz 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 9 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
9 Temmuz 2023 Pazar tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 9 Temmuz 2023 Pazar Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER
–– Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2023/9)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/12)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/13)