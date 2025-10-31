Maaşlardan yüzde 3 kesinti Resmi Gazete'de: İşte 2026'da başlayacak yeni sistemin tüm detayları
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) modeliyle maaşlardan yüzde 3 kesinti yapılması, 2026 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında Resmi Gazete'de yayınlandı.
Bugün yayımlanan Resmî Gazete’deki 2026 senesi Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, bütçe idaresine ilişkin hedefler açıklanırken, bir süredir kamuoyunun gündeminden düşmeyen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için de dikkat çekici bir gelişme yer aldı. Programa göre, TES uygulamasının 2026 senesinde resmen devreye alınması planlanıyor.
MAAŞLARDAN YÜZDE 3 KESİNTİ YAPILACAK MI?
Peki 2026 yılında maaşlardan ne kadar kesinti yapılacak? Yeni sistem, halihazırdaki Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) değişik olarak, milyonlarca çalışanı zorunlu katılıma dahil edecek. Düzenleme çerçevesinde, her ay çalışanların net maaşlarından yüzde 3 oranında bir kesinti gerçekleştirilecek.
Buna ilaveten, işverenler de yüzde 1 oranında katkı payı ödeyecek. Devlet ise, biriken bu primlere yüzde 30 oranında destek verecek. Toplanan miktarlar, önümüzdeki senelerde kullanılmak üzere çalışanların bireysel emeklilik havuzlarına aktarılacak.
Söz konusu sistem, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) tamamen bağımsız şekilde işletilecek. Katılımcıların, biriken primlerinden yararlanabilmeleri için sistemde en az 10 yıl kalmaları gerekecek.
TES kapsamında emeklilik hakkı elde etmek isteyenlerin, kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş şartını sağlaması zorunlu olacak.
TES’ten emekli olanlar, ödedikleri prim oranına göre hesaplanan bir ilave getiri alacaklar. Bu gelirin, SGK üzerinden alınan ana emekli maaşının yerini almayacağı, sadece tamamlayıcı bir ödeme işlevi göreceği belirtiliyor.
Aynı zamanda sistemde, doğum, askerlik ya da hac ziyareti gibi hususi durumlar adına kısmi para çekme hakkı tanınarak belirli esneklikler de sağlanacak.
TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), çalışanların emeklilik döneminde ek gelir elde etmelerini amaçlayan yeni bir tasarruf modelidir.
Mevcut sosyal güvenlik sistemine ek olarak kurgulanan bu yapı, hem çalışan hem de işveren katkısıyla oluşturulan bir fon üzerinden işler.
Sistemde, her ay maaşlardan belirli bir oranda kesinti yapılır, işveren ve devlet de bu fona katkıda bulunur.
Katılımcılar, sistemde en az 10 yıl kaldıktan ve emeklilik yaşını doldurduktan sonra biriken primlerini kullanabilir.
TES, klasik emekli maaşını destekleyerek bireylerin emeklilikte daha yüksek refah seviyesine ulaşmasını hedefler.