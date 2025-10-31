Maaşlardan yüzde 3 kesinti Resmi Gazete'de: İşte 2026'da başlayacak yeni sistemin tüm detayları

MAAŞLARDAN YÜZDE 3 KESİNTİ YAPILACAK MI?

Peki 2026 yılında maaşlardan ne kadar kesinti yapılacak? Yeni sistem, halihazırdaki Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) değişik olarak, milyonlarca çalışanı zorunlu katılıma dahil edecek. Düzenleme çerçevesinde, her ay çalışanların net maaşlarından yüzde 3 oranında bir kesinti gerçekleştirilecek.