Resmi Gazete'de bugün! 21 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları

21 Ağustos 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 21 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
Son Güncelleme:
Resmi Gazete'de bugün! 21 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 1

21 Ağustos Pazartesi 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 21 Ağustos Pazartesi 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

1 4
Resmi Gazete'de bugün! 21 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

2 4
Resmi Gazete'de bugün! 21 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 3

TEBLİĞLER

–– 2023 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2023 Yılı Haziran Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2023 Yılı Haziran Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

3 4
Resmi Gazete'de bugün! 21 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 4

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

4 4