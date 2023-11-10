10 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları

10 Kasım 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 10 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
10 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları - Resim: 1

10  Kasım Cuma 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 10 Kasım Cuma 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER

–– Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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10 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları - Resim: 3

TEBLİĞ

–– Bitki Karantinası Tazminatı Desteklemesine Dair Tebliğ (No: 2023/40)

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KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2023 Tarihli ve 12186 Sayılı Kararı

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