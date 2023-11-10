10 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
10 Kasım 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 10 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
10 Kasım Cuma 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 10 Kasım Cuma 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER
–– Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik