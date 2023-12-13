14 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları

14 Aralık 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 14 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
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YASAMA BÖLÜMÜ: KANUN

7480 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türk Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7948)

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7949)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Enerji Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7950)

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CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat İllerinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7951)
–– Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7952)

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YÖNETMELİK

–– İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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