İŞKUR Açıkladı! 121.255 İşçi Alımı Yapılacak! 27-30 Kasım Tarihleri Arasında Hastanelere, Kliniklere, Fabrikalara İlan Açıldı...

İş Kurumu (İŞKUR), ilkokul, ortaokul ve lise mezunları için iş ilanlarını açtı. Toplamda 121 binden fazla işe alım yapacağını açıklayan İŞKUR, düşük ve orta düzeyde eğitim almış adayları istihdam etme fırsatı sunuyor. En çok başvuru yapılan ilanlarda; beden işçisi, şoför, paketleme işçisi gibi çeşitli pozisyonlar bulunuyor.