İŞKUR Açıkladı! 121.255 İşçi Alımı Yapılacak! 27-30 Kasım Tarihleri Arasında Hastanelere, Kliniklere, Fabrikalara İlan Açıldı...
İŞKUR, iş arayanlar için müjde bir haber verdi. Birbirinden farklı sektörlerde toplamda 121 binden fazla işe alım yapılacak. İŞKUR'un bu adımı, özellikle iş piyasasında canlanma ve istihdam artışı hedefiyle önem taşıyor. İŞKUR birbirinden farklı çalışma alanlarıyla yetenekleri ortaya çıkarıyor.
İş Kurumu (İŞKUR), ilkokul, ortaokul ve lise mezunları için iş ilanlarını açtı. Toplamda 121 binden fazla işe alım yapacağını açıklayan İŞKUR, düşük ve orta düzeyde eğitim almış adayları istihdam etme fırsatı sunuyor. En çok başvuru yapılan ilanlarda; beden işçisi, şoför, paketleme işçisi gibi çeşitli pozisyonlar bulunuyor.
İŞKUR İŞÇİ ALIM KADROLARI;
Beden İşçisi (Genel)
Servis Aracı Şoförü
Beden İşçisi (Temizlik)
Paketleme İşçisi
Depo İşçisi
Konfeksiyon İşçisi
Diğer Mobilya İşçileri
İŞKUR İŞÇİ ALIM BAŞVURU EKRANI;
İŞKUR'un resmi internet sitesine giriş yapın.
"Meslek" kutucuğuna "İşçi" yazarak arama sayfasına tıklayın.
İl ve ilçelere göre filtreleme yaparak çalışmak istediğiniz ilana başvurabilirsiniz.
İlk defa İŞKUR üzerinden başvuru yapacaklar için kayıt olma adımlarını takip edin.
Başvurular, İŞKUR kayıt bölümünden doğru bilgilerle yapılmalıdır.
İŞKUR'A KAYIT OLMA REHBERİ;
İş arayan mı, işveren mi olduğunuzu belirleyin.
E-posta veya telefon numaranızı ekleyin.
Üyelik sözleşmelerini kabul edin.
Temel bilgilerinizi doğru ve eksiksiz doldurun.
Profil bilgilerinizi, öğrenim durumunuzu, özelliklerinizi aşama aşama ekleyin.
Profil fotoğrafınızı ekleyin.
İŞKUR, size bir danışman atayacak ve iş bulma sürecinizi başlatacaktır.