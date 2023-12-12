1 Kaşığı 1 Kilo Balıktaki Omega-3 Yağ Asidine Eş Değer! Beynin Kanallarını Açıyor

Omega-3 Yağ asidi adeta vücut sağlığı için önemli bir maddedir. Beyni geliştiren omega-3 yağ asidi bilindiği üzere doğada yüksek miktarda bulunuyor. Ancak keten tohumunda balıkla eş değer omega-3 var. İşte keten tohumunun faydaları

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1 Kaşığı 1 Kilo Balıktaki Omega-3 Yağ Asidine Eş Değer! Beynin Kanallarını Açıyor - Resim: 1

Bilim insanları beynin daha iyi gelişmesi için vücudun en çok ihtiyaç duyduğu maddelerden birinin omega-3 yağ asidi olduğunu vurguluyor. Omega-3 yağ asidinden faydalanmak için ise düzenli olarak balık tüketimi tavsiye edilse de her mevsim de tüketimi zor olduğundan uzmanlar alternatif olarak en çok fayda sağlayan besinin keten tohumu olduğunu vurgular. 

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1 Kaşığı 1 Kilo Balıktaki Omega-3 Yağ Asidine Eş Değer! Beynin Kanallarını Açıyor - Resim: 2

1 Kaşığı 1 Kilo Balıktaki Omega-3 Yağ Asidine Eş Değer!

Keten tohumun bir kaşığı 1 kilo balıktaki omega-3 yağ asidine eş değerdir. 

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1 Kaşığı 1 Kilo Balıktaki Omega-3 Yağ Asidine Eş Değer! Beynin Kanallarını Açıyor - Resim: 3

Keten tohumu beynin işlevselliğini artırarak unutkanlığın önüne geçer. Bu yüzden uzmanlar sabahları aç karnına bir bardak suya bir yemek kaşığı keten tohumu ekleyip tüketilmesini tavsiye eder. 

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1 Kaşığı 1 Kilo Balıktaki Omega-3 Yağ Asidine Eş Değer! Beynin Kanallarını Açıyor - Resim: 4

Keten tohumu, aynı zamanda metabolizmanın daha iyi çalışmasını destekleyen bir besindir. Kilo vermek isteyenlere önerilir. 

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