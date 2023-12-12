1 Kaşığı 1 Kilo Balıktaki Omega-3 Yağ Asidine Eş Değer! Beynin Kanallarını Açıyor

Bilim insanları beynin daha iyi gelişmesi için vücudun en çok ihtiyaç duyduğu maddelerden birinin omega-3 yağ asidi olduğunu vurguluyor. Omega-3 yağ asidinden faydalanmak için ise düzenli olarak balık tüketimi tavsiye edilse de her mevsim de tüketimi zor olduğundan uzmanlar alternatif olarak en çok fayda sağlayan besinin keten tohumu olduğunu vurgular.