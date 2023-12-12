1 Kaşığı 1 Kilo Balıktaki Omega-3 Yağ Asidine Eş Değer! Beynin Kanallarını Açıyor
Omega-3 Yağ asidi adeta vücut sağlığı için önemli bir maddedir. Beyni geliştiren omega-3 yağ asidi bilindiği üzere doğada yüksek miktarda bulunuyor. Ancak keten tohumunda balıkla eş değer omega-3 var. İşte keten tohumunun faydaları
Bilim insanları beynin daha iyi gelişmesi için vücudun en çok ihtiyaç duyduğu maddelerden birinin omega-3 yağ asidi olduğunu vurguluyor. Omega-3 yağ asidinden faydalanmak için ise düzenli olarak balık tüketimi tavsiye edilse de her mevsim de tüketimi zor olduğundan uzmanlar alternatif olarak en çok fayda sağlayan besinin keten tohumu olduğunu vurgular.
1 Kaşığı 1 Kilo Balıktaki Omega-3 Yağ Asidine Eş Değer!
Keten tohumun bir kaşığı 1 kilo balıktaki omega-3 yağ asidine eş değerdir.
Keten tohumu beynin işlevselliğini artırarak unutkanlığın önüne geçer. Bu yüzden uzmanlar sabahları aç karnına bir bardak suya bir yemek kaşığı keten tohumu ekleyip tüketilmesini tavsiye eder.
Keten tohumu, aynı zamanda metabolizmanın daha iyi çalışmasını destekleyen bir besindir. Kilo vermek isteyenlere önerilir.