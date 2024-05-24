300 ayrı hastalığı taklit eden hayalet hastalık ülkemizde yaygınlaşıyor! Uzmanlar uyardı...
Ülkemizde 'hayalet hastalık' olarak bilinen lyme enfeksiyonu için uzmanlar uyarıyor. 300 ayrı hastalığın belirtilerine benzer belirtiler gösteren lyme enfeksiyonunun teşhisi zorlaşıyor. İHA'ya konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Vedat Turhan ise vatandaşları uyarıyor!
Lyme hastalığı, genellikle 'hayalet hastalık' olarak adlandırılır çünkü 300'den fazla hastalığın belirtilerini taklit ediyor ve bu nedenle tespit edilmesi zorlaşıyor. Bu durum, hastaların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiliyor.
Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Vedat Turhan, bahar aylarının gelmesiyle sıklığı artan lyme enfeksiyonu hakkında önemli bilgiler verdi.
Bu dönemde, kenelerin neden olduğu Lyme hastalığı, hastaların yaşamlarını altüst edecek belirtilerle ortaya çıkıyor.
İHA'nın haberine göre Prof. Dr. Turhan, lyme hastalığının sadece kenelerden geçtiği düşünülse de, bazı sinekler, böcekler, tahtakuruları, hamam böcekleri, akrep gibi haşereler, kedilerle gelen bit ve pire gibi vektörler (taşıyıcılar, aracılar) ile bulaşabildiği de unutulmamalı diyor.
Bu nedenle, açık alanlarda zaman geçirirken dikkatli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor. Lyme hastalığı, tüm kuzey yarı küredeki ülkeleri ilgilendiren ve salgın boyutunda olan bir sorundur. Ülkemizde de sıklıkla görülmektedir.
BELİRTİLER
Halsizlik, yorgunluk, parmaklarda ya da diz kalça gibi eklemlerde tutulma, bedenin değişik yerlerinde uyuşma ve karıncalanmalar, kadın hastalarda adet düzensizlikleri, bazen adım atacak kadar güç kuvvetin ya da dermanın olmaması, baş dönmeleri, sersemlik hali, ardı arkası kesilmeyen, yer değiştiren ve artıp azalan eklem ve kas ağrıları, baş ağrısı, kulaklarda çınlama ve uğultular, gözlerde cisimcik uçuşmaları, gözlerde kuruluk, göz kapağında ya da kollar, bacaklar ya da gövdede kas seğirmelerinin olması, huzursuz bağırsak sendromu, huzursuz bacak sendromu, beyin yorgunluğu, yüksek tansiyon atakları bu belirtilerden bazılarıdır.