Türkiye’de her 4 kişiden 1’inde alerjik hastalık görülüyor
Baharın gelmesiyle birlikte alerjik hastalıkların daha fazla görüldüğünü belirten Göğüs Hastalıkları ve Alerjik Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Sami Öztürk önemli açıklamalarda bulundu.
VM Medical Park Pendik Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Alerjik Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Sami Öztürk, bahar alerjisi hakkında uyarılarda bulundu. Bahar alerjisinin tanımını yapan Prof. Dr. Öztürk şöyle dedi:
Bahar aylarında polenlerin havaya yayılmasıyla birlikte alerjik bünyeli kişilerde burun akıntısı, tıkanması, kaşınması, hapşırma ve gözlerde sulanma gibi alerjik nezle, göz alerjisi belirtilerinin görülmesine bahar alerjisi denir.
POLENLER SEBEP OLUR
Bahar alerjisinin neden olduğundan bahseden Prof. Dr. Öztürk şöyle dedi:
-Polen alerjisi olan kişilerde bahar aylarında havada bolca bulunan polenler histamin denen maddenin aşırı salgılanmasına neden olarak burun, boğaz, kulak ve nefes borusunun üzerini kaplayan mukoza denilen yüzeyde alerjik reaksiyon yaparlar. Bu durum alerjik nezle, göz nezlesi ve astım gibi hastalıklara yol açar.
BURUN TIKANMASI GÖRÜLEBİLİR
Bahar alerjisinde görülen belirtilere dikkat çeken Prof. Dr. Öztürk, şöyle dedi:
-Alerjik bünyeli kişilerde sık nezle, burun tıkanması, peş peşe hapşırma, burunda damakta kulakta kaşıntı, nadiren burun kanaması gibi alerjik nezle belirtileri ile gözlerde kızartı, sulanma, kaşınma gibi göz alerjisi belirtileri ve astımı olan kişilerde de kronik öksürük, nefes darlığı gibi belirtiler gözlenir. Bahar alerjisi ayrıca kronik yorgunluk yaparak okul ve iş başarısını etkiler. Bu kişilerin burunları genellikle tıkalı olduğu için uyku kaliteleri de bozulur. İyi uyku alamayan kişiler gün boyu kendilerini yorgun ve halsiz hisseder.
HAVA KİRLİLİĞİ ALERJİYİ TETİKLEYEBİLİR
Prof. Dr. Öztürk, bahar alerjisini tetikleyebilecek risk faktörlerini ise şöyle sıraladı:
-Ailede alerji ve atopi öyküsünün olması, sosyoekonomik düzeyin yüksek olması, hava kirliliğinin fazlalığı, büyükşehirlerde yaşamak, ailenin ilk çocuğu olma, ev içinde hayvan beslenmesi, evde sigara içilmesi, bir yaşından önce anne sütünün alınmaması ve hazır mamalarla beslenme.