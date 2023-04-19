Türkiye’de her 4 kişiden 1’inde alerjik hastalık görülüyor

BURUN TIKANMASI GÖRÜLEBİLİR

Bahar alerjisinde görülen belirtilere dikkat çeken Prof. Dr. Öztürk, şöyle dedi:

-Alerjik bünyeli kişilerde sık nezle, burun tıkanması, peş peşe hapşırma, burunda damakta kulakta kaşıntı, nadiren burun kanaması gibi alerjik nezle belirtileri ile gözlerde kızartı, sulanma, kaşınma gibi göz alerjisi belirtileri ve astımı olan kişilerde de kronik öksürük, nefes darlığı gibi belirtiler gözlenir. Bahar alerjisi ayrıca kronik yorgunluk yaparak okul ve iş başarısını etkiler. Bu kişilerin burunları genellikle tıkalı olduğu için uyku kaliteleri de bozulur. İyi uyku alamayan kişiler gün boyu kendilerini yorgun ve halsiz hisseder.